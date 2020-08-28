Ростов-на-Дону, , 15:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону на улице Вавилова вспыхнул крупный пожар. Возгоранию присвоен второй ранг сложности, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 28 августа.

Пожар в Ростове-на-Дону Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 14:46 мск. Загорелась кровля двухэтажного здания, в котором располагаются автомойка и магазин. Люди эвакуированы. К тушению пожара привлечено 70 человек и 24 единицы техники.

«Объявлен повышенный ранг пожара номер два из-за угрозы распространения на соседние здания. Площадь пожара составляет 50 кв. метров. Идёт наращивание группировки», — уточнили в ведомстве.