Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, , 15:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии проведена операция по обезвреживанию авиационной бомбы. Снаряд был обнаружен туристами в 60 километрах от сельского поселения Маруха в Зеленчукском районе, сообщили 28 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

Бомба пролежала в земле более 70 лет со времен ожесточенных боев за перевалы Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Но, несмотря на такой большой срок, состояние снаряда позволяло ему сработать в любой момент.

Взрывоопасный предмет был в рабочем состоянии и мог сдетонировать. С соблюдением всех мер предосторожности его обезвредили сотрудники Пограничного управления ФСБ и пиротехнический расчет МЧС России.