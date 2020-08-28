Ярославль, , 15:26 — REGNUM Сухошгруз на Рыбинском водохранилище перевернулся и затонул. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Следствие на воде Szsut.sledcom.ru

«Пять членов экипажа спасены, двое человек пропали без вести. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». На месте происшествия работают следователи, продолжаются поиски пропавших речников.