Самара, , 15:26 — REGNUM Площадь пожара в микрорайоне Борский Самарской области увеличилась до одной тысячи кв. метров. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Уточняется, что здесь горят два жилых и два нежилых частных дома, а также надворные постройки. Огонь прошелся по площади одна тысяча кв. метров. Спасатели объявили повышенный ранг вызова — «Пожар № 2».

Отмечается, что огонь удалось локализовать. К счастью, никто не погиб и не пострадал. С огнем борются 61 спасатель на 31 единице техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что информация о пожаре поступила на путь спасателям днем 28 августа.

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