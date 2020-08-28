Ниамей, , 15:12 — REGNUM Недавнее наводнение в столице Нигера, Ниамее, вынудило более 225 000 человек покинуть свои дома, передаёт ВВС Africa. Число погибших возросло до 45 человек.

Часть города была затоплена со вторника, 25 августа, когда река Нигер вышла из берегов. Сильный дождь с тех пор нанес еще больший ущерб.

Спасатели использовали каноэ, чтобы помочь пострадавшим, сообщает агентство AFP.

Корреспонденты агентства добавили, что власти в прошлом месяце выпустили предупреждение о том, что дома около 300 000 человек находятся под угрозой затопления с тех пор, как в регионе начались сильные дожди.