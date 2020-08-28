Рыбинск, Ярославская область, , 14:55 — REGNUM 28 августа поступил сигнал бедствия от судна на Рыбинском водохранилище, у которого обнаружилась течь. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Рыбинское водохранилище

Как уточняют в правительстве Ярославской области, произошло «опрокидывание судна». Сухогруз, принадлежащий Ярославскому речному порту, следовал из Череповца в Нижний Новгород. На борту находился экипаж в составе 7 человек, из них 5 человек находилось на толкаче. Два человека были в трюме баржи, их судьба пока неизвестна.

На помощь терпящему бедствие судну прибыл катер ГИМС МЧС России из Брейтова, а также теплоход «Фазан» Канала имени Москвы», навигационное судно «Путейский — 602» и другая спецтехника.

Сейчас ведётся спасательная операция. Как сообщают в МЧС, разлива нефтепродуктов не произошло.