Николаев, Украина, , 14:57 — REGNUM В Николаевской области Украины легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, сообщила 28 августа пресс-служба Национальной полиции области.

Авария произошла на 93-м километре автодороги Н-24 «Благовещенское — Николаев».

«В результате столкновения транспортных средств шестеро пассажиров Opel Zafira в возрасте от семи до 39 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести, 33-летний водитель от медицинской помощи отказался», — сказано в сообщении.

Водитель грузовика также остался цел. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области Украины микроавтобус наехал на пешехода. В результате аварии погибли два человека.

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