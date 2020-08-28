Николаев, Украина, 28 августа 2020, 14:57 — REGNUM В Николаевской области Украины легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, сообщила 28 августа пресс-служба Национальной полиции области.
Авария произошла на 93-м километре автодороги Н-24 «Благовещенское — Николаев».
Водитель грузовика также остался цел. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области Украины микроавтобус наехал на пешехода. В результате аварии погибли два человека.
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