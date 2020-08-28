* запрещённая в России организация

Каир, , 14:30 — REGNUM Временный лидер исламистского движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Махмуд Иззат арестован в Египте. Об этом сообщает 28 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на египетское министерство внутренних дел.

Иззата задержали в жилом доме в одном из пригородов Каира. Около восьми лет от скрывался от правоохранителей, в том числе пользовался несколькими квартирами. Из дома, где находился Иззат, изъяли устройства, в которых зафиксирована его переписка с членами того же движения в Турции.

Задержание стало итогом работы нескольких спецслужб. Продолжаются поиски людей, имевших связи с Иззатом.

В августе 2013 года был арестован духовный наставник «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухаммед Бадиа. После этого его место временно занял Иззат.

Читайте также: Суд Египта вынес пожизненные приговоры 11 членам террористической организации