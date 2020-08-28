Самара, , 14:54 — REGNUM Местного жителя обвиняют в убийстве мужчины, совершенном с особой жестокостью в Самаре. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в августе прошлого года 38-летний обвиняемый находился в сквере имени Высоцкого в нетрезвом состоянии. Там он с особой жестокостью нанес повреждения мужчине 1948 года рождения. В результате через несколько дней потерпевший умер в медицинском учреждении от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства, которое было совершено с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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