Северодвинск, Архангельская область, , 14:11 — REGNUM Северодвинский городской суд признал виновным в убийстве пожилой женщины ее внука.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, 82-летняя женщина скончалась 7 мая в одном из медучреждений Северодвинска. В больницу ее госпитализировали 2 мая с ушибами и черепно-мозговой травмой. Следствие установило, что побои женщине нанес ее 40-летний внук.

«В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что проживал вместе с бабушкой. Когда он приходил домой в нетрезвом состоянии между ними происходили конфликты. 1 мая 2020 года он пришел домой выпивший, она его оскорбила. В порыве гнева он нанес ей несколько ударов руками в область головы и лег спать. Утром обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни, и вызвал бригаду скорой медицинской помощи», — сообщили в Следкоме.

Приговором Северодвинского городского суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.