Набережные Челны, Татария, , 14:15 — REGNUM В Набережных Челнах прокуратура организовала проверку информации о нехватке мест в общежитии для иностранных студентов Казанского федерального университета (КФУ). Об этом ИА REGNUM сообщили 28 августа в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

Предварительно, вечером 27 августа рядом с Набережночелнинским институтом КФУ около 40 иностранных студентов организовали пикет из-за нехватки мест в общежитии. Молодые люди утверждали, что им не делают регистрацию и просили о помощи.

Прокуратура даст оценку правомерности действия администрации вуза и выяснит все обстоятельства инцидента. В случае выявления нарушений прав студентов на проживание в общежитии примут соответствующие меры.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казанском федеральном университете (КФУ) до 4 сентября проходит заселение иногородних студентов в общежития вуза. В этом году в них примут порядка 14 тыс. обучающихся.

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