р-н Шипуновский, , 13:58 — REGNUM Жительница Алтайского края получила 10 лет колонии за покушение на убийство мужа путем поджога. Подробности сегодня, 28 августа, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2019 года в одном из сел Шипуновского района осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем, который в ходе конфликта нанес ей телесные повреждения, а затем выгнал раздетую на мороз. Немного постояв на улице, женщина зашла в дом, после чего попросила несовершеннолетнюю дочь уйти к бабушке. Увидев, что супруг уснул, она облила его легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгла. Чтобы потерпевший не смог выбраться из дома, злоумышленница подперла входную дверь руками.

Всё могло бы закончиться трагедией, если бы мужчина не смог открыть дверь и потушить огонь. Пострадавшего спасло также то, что ему была вовремя оказана медицинская помощь. Кроме того, в результате умышленного поджога, полностью сгорел дом, в котором проживала семья.