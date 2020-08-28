Саратов, , 14:13 — REGNUM Собака породы алабай набросилась на 75-летнюю жительницу Саратова и покусала ее. Видеозапись инцидента появилась в соцсетях.

Нападение собаки произошло во дворе дома №83 по улице 2-я Садовая 25 августа. Саратовцы сняли на видео, как алабай, находившийся с хозяином без поводка и намордника, внезапно набросился на пенсионерку и повалил ее на землю. Мужчина оттащил пса от женщины, но он вырвался и несколько раз укусил пострадавшую. Затем хозяин увел собаку на безопасное расстояние. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Прибывшая оперативно-следственная группа установила владельца собаки. В отношении него составлен административный протокол за нахождение животного в общественном месте без поводка и намордника. Полиция назначила проверку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении алабая на трехлетнего мальчика в городе Вольск Саратовской области.

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С 4 сентября ветеринары Саратовской области проведут массовую вакцинацию домашних животных против бешенства.

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