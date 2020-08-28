Москва, , 13:55 — REGNUM Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено бывшему гендиректору РКК «Энергия» Владимиру Солнцеву. Об этом сообщила 28 августа пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.

Она пояснила, что в суд поступили материалы об избрании Солнцеву меры пресечения в виде ареста. В преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ, обвиняется Солнцев и гендиректор ФГУП «НПП «Исток» Александр Борисов.

В деле фигурируют также бывшие сотрудники «Энергии» Степан и Александр Проховы. Всем обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Солнцев покинул пост гендиректора РКК в конце мая 2018 года.

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