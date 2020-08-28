Барнаул, , 13:49 — REGNUM Роспотребнадзор предупреждает, что с третьей декады августа в Алтайском крае активизировались клещи рода Дермацентор, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа.

«Высокая активность клещей рода Дермацентор ожидается до конца сентября. При условии теплой, сухой осени обнаружение одиночных активных клещей возможно и в октябре», — сказано в официальном сообщении ведомства.

Всего с начала сезона активности клещей (24.03.2020 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 9652 человека, из них 2905 детей в возрасте до 14 лет, что на 15% ниже прошлогоднего. Из числа пострадавших от присасывания клещей у 18 жителей края, в том числе у четырёх детей, комиссионно подтверждено заболевание клещевым вирусным энцефалитом.

Специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» при исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 4,9% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 11,8% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса в алтайском минздраве не советуют делать прививки иммуноглобулина, так как они могут ослабить иммунитет.

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