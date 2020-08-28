Аруа, , 14:17 — REGNUM В результате удара молнии в городе Аруа на северо-западе Уганды погибли десять детей. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

В регионе идут сильные дожди, сопровождающиеся громом и молниями. Во время сильного ливня в четверг, 27 августа, дети укрылись под строением, покрытым травой и соломой. Затем в строение ударила молния.

Девять детей в возрасте от 13 до 15 лет скончались на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Трое выживших находятся на лечении в областной больнице.

Это наиболее серьезный несчастный случай в своем роде в Уганде с 2011 года. Всего в этом году за одну неделю от ударов молнии в Уганде погибло 28 человек.

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