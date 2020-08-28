Тбилиси, , 14:07 — REGNUM Сестра погибшего в Грузии 11-летнего мальчика требует для своего отца сурового наказания, так как считает, что он виноват в смерти её брата. Об этом 28 августа сообщает агентство Report.

В городе Терджола в Имеретии 23 августа обнаружили погибшего мальчика. Его отцу было предъявлено обвинение в доведении несовершеннолетнего до самоубийства, так как были получены сведения о том, что мужчина якобы систематически избивал сына.

«Получается, что его довели до такого состояния. Мы требуем для отца сурового наказания. Похоронил ребенка, довел до самоубийства, а по приговору получит только от двух до четырёх лет — это мало», — цитируют журналисты сестру погибшего.

Она также пригрозила, что в противном случае сама расправится с отцом, понимая, что сама за это может оказаться в тюрьме на два или три года.