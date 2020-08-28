Пенза, , 13:39 — REGNUM В Пензенской области на 478-м км автомобильной дороги «Нижний Новгород — Саратов» произошло смертельное ДТП. По предварительной информации ГИБДД Пензенской области трагедия произошла 28 августа в 4:45.

Грузовой автомобиль «ДАФ» под управлением 44-летнего водителя столкнулся с легковушкой «Лада-Ларгус» под управлением 24-летнего мужчины. В результате аварии водитель и 39-летний пассажир «Лады» скончались на месте. Водитель большегруза после оказания медицинской помощи отпущен.

Сотрудникам ГИБДД предстоит провести проверку и выяснить причины случившегося.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области на трассе в Мокшанском районе 12 мая произошло лобовое столкновение многотонной фуры и легкового автомобиля Renault Symbol, что привело к гибели двух человек. Погибшие находились в легковушке.

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