Улан-Удэ, , 13:01 — REGNUM На автодороге вблизи села Мостовка в Прибайкальском районе Бурятии загорелся тягач. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, взорвалось и загорелось колесо прицепа.

Водителю удалось отцепить его, но огонь с колеса перешёл на перевозимый погрузчик.

«До прибытия пожарных водитель и другие автомобилисты, пришедшие на помощь, пытались сдерживать пламя с помощью огнетушителей и песка, однако огонь распространялся по технике», — отметили в агентстве.

К моменту прибытия пожарных горели два колеса прицепа и колеса погрузчика. Огнеборцам удалось погасить огонь и спасти технику от окончательного уничтожения. В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара.

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