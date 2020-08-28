Ростов-на-Дону, , 12:54 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Ростове-на-Дону судебного пристава. Его подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 28 августа.

Как полагают следователи, 25 августа подозреваемый получил от предпринимателя 400 тыс. рублей. Средства были переданы для отмены наложения ареста на имущество компании и принятия решения об окончании исполнительного производства в связи с истечением срока давности.

Свою вину судебный пристав признал полностью. Он находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.