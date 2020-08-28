Брянск, , 13:02 — REGNUM 57-летний работник погиб на ферме в Стародубском районе Брянской области. Во время загона скота на него напал бык, сообщили 28 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

ЧП произошло в селе Картушин на территории фермы СПК «Красный маяк». Во время загона крупного рогатого скота мужчина получил смертельную травму и скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовно дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».