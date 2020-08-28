Самара, , 12:54 — REGNUM Три частных дома загорелись в Самарской области. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о возгорании частных домов в м.р. Борский населенного пункта Алексеевка поступило на пульт спасателям днем 28 августа. По тревоге были подняты 42 огнеборца, задействованы 15 единиц техники.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что горят три частных дома и надворные постройки на площади 500 кв. метров.

По предварительной информации никто не погиб и не пострадал. Был объявлен повышенный ранг вызова — «Пожар № 2».

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