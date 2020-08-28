Йошкар-Ола, , 12:37 — REGNUM В ходе ремонта дороги в поселке Оршанка на улице Новая, который проводился в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», ширина автотрассы сократилась до 4 метров, что исключает беспрепятственный разъезд двух автомобилей. К такому выводу пришли в прокуратуре республики по итогам проверки сообщения в местных СМИ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проектно-сметная документация была разработана по техзаданию администрации поселка, в ней предусмотрена ширина дороги 4 метра.

«Параметры ширины данной автодороги администрацией городского поселения определены в отсутствие данных оценки технического состояния дороги, а также без обследования первоначальных параметров дороги», — отметили в прокуратуре.

Причем до ремонта ширина дороги составляла в среднем 5,5 метров.

В адрес главы поселения внесено представление об устранении нарушений. Глава администрации поселка и его заместитель привлечены к дисциплинарной ответственности.

Подрядчик АО «Марий Эл Дорстрой» уложил дополнительные полосы и довел ширину дороги до 5,5 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за некачественного ремонта дороги в Йошкар-Оле в мае было возбуждено несколько уголовных дел. Первое уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), позднее — по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В прокуратуре республики уточняли, что ремонт проводился в Йошкар-Оле на участке протяженностью 5 км на участке улицы Западной от улицы Дружба до Йывана Кырли и на улице Карла Маркса на участке от улицы Строителей до Ленинского проспекта. Подрядчик при проведении ремонта использовал некачественные материалы. Средства на работы в размере 115,5 млн рублей были выделены из федерального бюджета.

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