Порт-Луи, , 12:42 — REGNUM Число дельфинов, найденных мертвыми у береговой линии Маврикия, воды которого были загрязнены после разлива нефти в июле, возросло до 25, что вызвало еще большее недовольство местных жителей. Об этом передаёт информационное агентство Reuters.

Еще семь мертвых дельфинов были найдены в четверг, 27 августа, жителями юго-восточного побережья острова в районе населенных пунктов Гран-Соболь и Пуант-о-Фей. Млекопитающих отправили на вскрытие, чтобы установить причину смерти.

В общей сложности 18 мертвых дельфинов были выброшены на берег в середине текущей недели. Защитники окружающей среды назвали причиной их гибели разлив нефти из японского судна, которое село на мель на коралловом рифе 25 июля.

Министр рыболовства Маврикия заявил, что «на первый взгляд» их гибель никак не связана с разливом нефти.

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