Кутаиси, Грузия, , 11:57 — REGNUM В крае Самергело-Верхняя Сванетия в Грузии автомобиль сбил шестилетнего ребёнка, после чего тот скончался. Об этом 28 августа сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

ДТП произошло в селе Ткаия Зугдидского муниципалитета. По непроверенной информации журналистов, за рулем машины была мать несовершеннолетнего. Его доставили в больницу в Зугдиди, а потом перевезли в Кутаиси, но врачи не смогли спасти маленького пациента.

«Этот факт действительно произошел. Машина выезжала со двора, но я не знаю, кто сидел за рулем, мать или кто другой. Расследование начато. Как мне известно, пока что никого не задерживали», — рассказал журналистам поверенный села Ткаия Эдем Кекутия.

Сообщается, что по данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинения вреда здоровью по неосторожности».

Стоит отметить, что в Самергело-Верхняя Сванетия 27 августа микроавтобус сбил школьника. Его в тяжёлом состоянии доставили в больницу в Зугдиди.

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