с. Красный Яр, , 11:34 — REGNUM Иртыш размывает старое кладбище села Красный Яр в Большереченском районе Омской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея-заповедника «Старина Сибирская», местные жители ниже по течению находили на берегу человеческие кости и остатки гробов.

В конце мая сотрудники музея начали спасательные работы на кладбище. Дело в том, что село было основано в XVIII веке, а исследование могил позволило узнать многое о погребальном обряде.

«В результате проведённых мероприятий было перемещено на новую часть кладбища, на безопасное (около 100 метров) расстояние от края берега 34 захоронения с площади 34 кв. метров. Для них была вырыта общая могила, сверху установили памятный знак», — отметили в музее.