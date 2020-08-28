Благовещенск, , 11:31 — REGNUM Экс-директора ФГУП «Амурское» ФСИН России обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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В ходе расследования выяснилось, что бывший руководитель ФГУП «Амурское» ФСИН России заключил с государственными заказчиками контракты на поставку продуктов питания. По факту же предприятие не могло произвести продукцию в необходимом объёме, но от выполнения контракта не отказалось.

«Обвиняемый инициировал заключение договоров ответственного (безвозмездного) хранения, на основании которых фиктивно поставленная готовая продукция формально принята на хранение ФГУП «Амурское» ФСИН России на сроки, выпадающие на 1 квартал 2016 года. В дальнейшем продовольственная продукция фактически не была поставлена», — уточнили в областной прокуратуре.

При этом 18 территориальным органам УФСИН России был причинён ущерб на сумму более 190 млн рублей.

Бывшему руководителю предприятия грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о коррупции против депутата Госдумы Вадима Белоусова («Справедливая Россия») и его тёщи Маргариты Бутаковой.