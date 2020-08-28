Якутск, , 11:32 — REGNUM В Таттинском районе Якутии на трассе «Колыма» 28 августа произошло ДТП с десятком пострадавших и погибшей женщиной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ республики.

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В результате столкновения микроавтобусов Toyota Hiace Regius и Toyota Hiace погибла женщина-пассажир, 13 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В машинах было четыре ребёнка, которые также госпитализированы.

Предварительно известно, что один из микроавтобусов — Toyota Hiace Regius — выехал на полосу встречного движения.

Следователи начали проверку по факту автоаварии. Планируется вылет вертолёта на место происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения микроавтобуса с автомобилем «КамАЗ» на федеральной трассе «Уссури» Хабаровск — Владивосток погибли три человека и два человека получили травмы.