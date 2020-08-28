Москва, , 11:17 — REGNUM В центре Москве произошёл конфликт между группой людей с наклейками «СтопХам» и пожилым инвалидом. Об этом 28 августа сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, в полицию обратился пенсионер, рассказавший, что на автомобиле Volkswagen Caddy остановился рядом с парковкой для инвалидов на улице Петровские Линии. К машине подошли четыре человека с наклейками «СтопХам», они «постучались в окно со стороны переднего пассажира и в грубой форме попросили убрать автомобиль».

Водитель попытался объяснить, что является инвалидом третьей группы, однако активист «неадекватно отреагировал» и применил баллончик с перцовым газом.

По данным источника издания, полиция начала проверку по факту инцидента.