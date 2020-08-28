Слюдянка, Иркутская область, , 11:07 — REGNUM В связи со сложными погодными условиями, которые спровоцировали ливни, в Слюдянском районе Иркутской области до 1 сентября закрыты туристические маршруты. Есть опасность схода селей, сообщает канал nia_baikal.

В горах Хамар-Дабана вчера днем выпало 46 мм, ночью — 73 мм дождя. В Байкальске выпало 30 мм днем и 32 мм — ночью. Уровень воды в реках Снежная и Солзан поднялся на 59 см, в Утулике — на 23 см, в Слюдянке — на 39 см.

Для координации действий по предупреждению возникновения ЧС в Слюдянский район выехал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2020 г. ливни стали частыми гостями в Чите. Практически после каждой непогоды улицы столице Забайкалья превращаются в реки.

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