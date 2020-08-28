Кейптаун, , 11:00 — REGNUM Известный южноафриканский защитник природы умер после того, как его растерзали два белых льва, когда он выводил их на прогулку. Об этом передаёт BBC Swahili.

Сначала львица начала вести себя агрессивно по отношению к другому льву, а затем набросилась на защитника природы, известного как «дядя Уэст», сообщила корреспондент ВВС Номса Масеко из Йоханнесбурга.

Жена Уэста Мэтьюсона, следовавшая за ним на машине, попыталась отвлечь львов, но было уже поздно.

Родственники погибшего заявили, что нападение могло быть результатом очень грубой игры. Львы были усыплены после нападения и доставлены в центр вымирающих видов. Позднее их планируют выпустить в дикую природу.

Мэтьюсон владел популярным сафари-лоджем Lion Tree Top Lodge в провинции Лимпопо. Мэтьюсон спас львов от «законсервированной охоты», когда на животных охотятся в закрытом помещении или их разводят специально для охоты, и держал их в вольере в своем доме.

По информации журналистов, львы Мэтьюсона убили мужчину, работавшего на соседнем участке, после того как они вырвались из вольера в 2017 году.