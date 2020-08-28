Магас, , 10:54 — REGNUM В Ингушетии заложили бомбу в автомобиль LADA Granta жителя Назрани. Взрыв прогремел 26 августа в 20:50. На тот момент в машине никого не было, поэтому пострадавших в результате взрыва нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел на улице Школьная в городе Назрани.

«Неустановленное лицо путем дистанционного управления привело в действие самодельное безосколочное взрывное устройство неустановленного образца», — говорится в сообщении МВД по региону.

Уточняется также, что мощность СВУ составляла около 150−200 граммов в тротиловом эквиваленте. Оно было установлено на днище автомобиля под передним пассажирским сиденьем. В результате взрыва машина получила серьезные повреждения. Её владелец не пострадал.

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