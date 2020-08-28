Улан-Удэ, , 10:22 — REGNUM В Улан-Удэ перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в убийстве своего родственника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии, трагедия произошла в конце мая в дачном домике.

Родственники вместе распивали спиртные напитки. Ночью пьяные мужчины поссорились из-за незначительного повода. Ссора переросла в драку, в ходе которой обвиняемый ударил собутыльника топором по голове.

«Потерпевший, спасаясь, выбежал из дома, дошел до соседней улицы, где упал и потерял сознание. Многие местные жители, утром проходя мимо, видели его, слышали хрипы, но никто не подошел и не оказал помощь, считая, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.

В результате мужчина скончался. Как отмечается, в своё оправдание обвиняемый заявил, что бил обухом топора, и таким образом, не хотел его убивать. Однако в следствии отвергли версию о причинении смерти по неосторожности.

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