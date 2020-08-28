Ярославль, , 10:12 — REGNUM 27 мая в Ярославле в госпитале ветеранов войн скончалась сотрудница фельдшерско-акушерского пункта села Бектышева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков.

Госпиталь ветеранов в Ярославле Okgvv-mc.ru

В госпитале ветеранов войн лечатся больные с диагнозом COVID-19 и характерными признаками заболевания. Главный врач Переславской ЦРБ сообщил, что на работе сотрудница ФАПа не контактировала с заражёнными коронавирусом.

«Коллеги из зоны обслуживания Берендеевского отделения по-хорошему ей завидовали — за время эпидемии в Бектышево не зарегистрировано ни одного случая заболевания с COVID-19, мазки у больных не брала. Сама она при жизни признавалась, уйдя на больничный сразу после отпуска, что «подхватила заразу где-то в городе», что ещё раз подчеркивает необходимость соблюдения всех противоэпидемических норм. По выявленным фактам проводится проверка», — сообщил главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков.

Все контактировавшие с погибшей прошли обследование на коронавирус. Результат отрицательный. Главный врач сообщил, что больница окажет всестороннюю помощь родственникам.

В департаменте здравоохранения Ярославской области сообщили, что причина смерти медика пока не установлена.

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