Ярославль, 28 августа 2020, 10:12 — REGNUM 27 мая в Ярославле в госпитале ветеранов войн скончалась сотрудница фельдшерско-акушерского пункта села Бектышева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков.
В госпитале ветеранов войн лечатся больные с диагнозом COVID-19 и характерными признаками заболевания. Главный врач Переславской ЦРБ сообщил, что на работе сотрудница ФАПа не контактировала с заражёнными коронавирусом.
Все контактировавшие с погибшей прошли обследование на коронавирус. Результат отрицательный. Главный врач сообщил, что больница окажет всестороннюю помощь родственникам.
В департаменте здравоохранения Ярославской области сообщили, что причина смерти медика пока не установлена.
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