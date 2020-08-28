Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга устанавливают личность водителя спортивного автомобиля люкс-класса Maserati Quattroporte, который совершил ДТП на Крестовском острове в Петроградском районе. В результате аварии пострадали три женщины, а водитель скрылся. Ведётся его розыск.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в ночь на 28 августа, около 03:50, у дома 8 на Рюхиной улице «элитного» острова.

Водитель итальянского спорткара при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на железобетонное ограждение парковой территории.

Женщинам 1982 г.р. и 1987 г.р. причинен средний вред здоровью, их спутнице 1986 г.р. — легкие травмы. Все трое были госпитализированы.

«По факту ДТП проводится проверка, личность водителя устанавливается, проводятся розыскные мероприятия», — отметили в дорожной полиции.

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