Иркутск, , 09:51 — REGNUM Правоохранители Иркутской области возбудили уголовное дело по факту убийства пятнадцатилетний девочки, совершенного 13 лет назад. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, несовершеннолетняя пропала в марте 2007 года. Через 2 дня после исчезновения, её тело, с признаками насильственной смерти нашли на одной из центральных улиц поселения.

Для раскрытия преступления потребовалось опросить более 50 человек из числа местных жителей и жителей близлежащих поселков, выявить немногочисленных свидетелей. Также проверялись ранее судимые, в том числе за совершение аналогичных преступлений.

Подпадающих под подозрение лиц допрашивали с применением полиграфа. Подозреваемые в итоге задержаны и причины под стражу, по местам их жительства и работы произведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значения для уголовного дела.