Одесса, Украина, , 09:50 — REGNUM На Украине на территории неработающего Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв и начался пожар, сообщило 28 августа местное издание «Думская».

Несколько улиц, прилегающих к территории предприятия, оказались обесточены. Местные жители рассказали, что слышали взрыв в шести километрах от места происшествия.

Как выяснили журналисты, на территории завода по неустановленной причине взорвалась электроподстанция, а рядом с ней загорелась сухая трава.

Позже сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщили, что после того, как подстанцию обесточили, возгорание на площади 500 кв. метров было ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в помещении украинского военного учебного центра «Десна», расположенного в Черниговской области, прогремел взрыв. Пострадали четыре человека.

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