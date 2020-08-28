Петропавловск-Камчатский, , 09:19 — REGNUM На Камчатке водитель вахтовки, в которой находились 23 пассажира, находясь в нетрезвом виде совершил съезд в кювет — автомобиль перевернулся.

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Авария произошла в Соболевском районе на внутрипромысловой дороге Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения. Как сообщили ИА «Камчатка» в региональном УМВД России, 58-летний водитель вахтовки был в нетрезвом состоянии, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

При аварии травмы получили сам водитель и десять пассажиров. Все были доставлены в краевую больницу имени Лукашевского. Шесть из них в стационаре проходят лечение с различными травмами: ушибы, сотрясения головного мозга и переломы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве начата прокурорская проверка по факту аварии в Дзун-Хемчикском районе, в которой погибли подросток и малолетний ребёнок.