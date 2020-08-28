Вашингтон, 28 августа 2020, 09:10 — REGNUM Пожар и утечка ядовитых веществ произошел на химическом предприятии в штате Луизиане, сильно пострадавшем от урагана «Лаура», сообщает 28 августа US News.
По информации подразделений экстренной службы полиции штата Луизиана, специалисты работают с опасными материалами, включая утечку хлора на химическом производственном предприятии BioLab в Вестлейке, недалеко от озера Чарльз. Экстренные службы координируют свои действия с руководителями завода по локализации утечки.