Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Пожар и утечка ядовитых веществ произошел на химическом предприятии в штате Луизиане, сильно пострадавшем от урагана «Лаура», сообщает 28 августа US News.

«В районе Вестлейк / Мосс-Блафф / Салфер произошел химический пожар. Жителям рекомендуется занять ближайшее укрытие до дальнейшего уведомления, а также закрыть двери и окна. Следуйте указаниям местных властей», — написал в Твиттере губернатор штата Джон Бел Эдвардс.

По информации подразделений экстренной службы полиции штата Луизиана, специалисты работают с опасными материалами, включая утечку хлора на химическом производственном предприятии BioLab в Вестлейке, недалеко от озера Чарльз. Экстренные службы координируют свои действия с руководителями завода по локализации утечки.