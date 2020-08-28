Иркутск, , 08:41 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 28 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 660 человек, причём 77 добавилось только за последние сутки.

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От COVID-19 скончался ещё один пациент. И ещё одна смерть инфицированного SARS-CoV-2 не была связана с этим заболеванием, утверждают медики.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 608 пациентов, из них 31 человек болеет тяжело. Выздоровели 13 357 человек. Общее число погибших с SARS-CoV-2 составляет 269 человек.

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