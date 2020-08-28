Уральск, Казахстан, 28 августа 2020, 08:41 — REGNUM Семидесятилетний пилот самодельного летательного аппарата разбился в Уральске, сообщили 28 августа в пресс-службе управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.
Крушение одноместного самодельного самолета произошло 28 августа в 8:30 (5:30 мск) в районе садоводческого товарищества Казинское. Летчик погиб до прибытия скорой помощи, других пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая 2019 года в Чердаклинском районе Ульяновской области разбился летчик самодельного летательного аппарата. Самолет был одноместным.
Читайте также: Пилот самодельного самолёта погиб в Ульяновской области