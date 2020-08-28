Калининград, , 08:34 — REGNUM В Калининградской области сапёры морской пехоты Балтийского флота обезвредили 31 боеприпас, оставшийся со времён Великой Отечественной войны. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Балтийского флота на сайте Минобороны РФ.

Опасное «наследие» было обнаружено в лесном массиве вблизи посёлка Павлово Балтийского городского округа. Всего сапёры соединения морской пехоты нашли и обезвредили 31 взрывоопасный предмет, среди которых оказалось 27 артиллерийских снарядов к немецкому орудию калибра 75 мм, один снаряд калибра 88 мм, один фаустпатрон, а также взрыватель артиллерийскому снаряду и граната РГД-42.

Все найденные и обезвреженные боеприпасы времён войны были вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

Всего в 2020 году специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезвредили около 2000 различных боеприпасов — мин, снарядов и бомб, сохранившихся со времён Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области был уничтожен боеприпас времён Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области уничтожили мину времён войны