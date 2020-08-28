Горно-Алтайск, , 08:24 — REGNUM Бывший заместитель председателя правительства Республики Алтай Роберт Пальталер задержан в рамках уголовного дела за «превышение должностных полномочий» при строительстве инфраструктуры горнолыжного комплекса «Манжерок». Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Как отмечается, помимо экс-зампреда, в деле фигурируют сотрудники управления капитального строительства региона. Инкриминируемые деяния были совершены с августа 2017 года по декабрь 2019-го.

Так, зная о невыполнении части работ по строительству системы оснежения подрядчиком, должностные лица подписали акты о приёмке. Благодаря чему из бюджеты были выделены для оплаты 505 млн рублей.

«При этом на самом деле подрядчик не выполнил работу как минимум на 94 млн рублей. Сдать объект планировалось еще в ноябре 2018 года, однако сроки были сорваны», — сообщает портал.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ситуации вокруг комплекса Сбербанк, финансирующий работы, обвинил руководство региона в шантаже и срыве туристического сезона. На этом фоне сменился глава республики, после чего в отставку ушёл вице-премьер Роберт Пальталлер.

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