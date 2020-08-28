Барнаул, , 08:12 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся достаточно напряжённой, об этом свидетельствует не снижающееся число пациентов с внебольничной пневмонией (3146 человек, +23 за последние сутки) и ОРВИ (3547 человек, +6 за последние сутки). Как следует из данных оперативного штаба на утро 28 августа, не обошлось без четырёх новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2.

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Общее число жертв коронавируса составляет уже 324 человека.

Тяжелобольных — 100 человек (минус семь за последние сутки), подключены к аппаратам ИВЛ 30 человек (минус один пациент за последние сутки).

За весь период в крае выздоровели 10 229 человек. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 11 523 человека (+67 за последние сутки). За сутки выполнено 3096 тестов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о трёх новых погибших пациентах с коронавирусом.

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