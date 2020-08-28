Саратов, , 08:24 — REGNUM Жительница Саратова пострадала от телефонных мошенников, представившимися сотрудниками банка, и перевела им 650 тыс. рублей. С заявлением потерпевшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба областного МВД.

По словам 48-летней саратовчанки, работавшей главным бухгалтером, на ее телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудницей службы безопасности банка и рассказала, что по счетам женщины ведутся подозрительные операции. Чтобы это предотвратить, необходимо переложить все имеющиеся деньги на резервный счет через приложение. Пострадавшая поверила в реальность угрозы и скачала указанное приложение бесконтактной платежной системы, а впоследствии перевела 400 тыс. рублей на якобы безопасный счет. Кроме этого, женщина на следующий день получила смс-уведомление от банка, что на ее имя одобрен кредит на сумму 249,5 тыс. рублей. В банке женщине сообщили, что кредит не только одобрен, но и получен, деньги зачислены на ее счет, а за тем переведены на другой, не доступный ей.

Общая сумма ущерба составила 649,5 тыс. рублей. По признакам преступления возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, прокуратурой Саратовской области направлено в суд уголовное дело в отношении пяти членов организованной преступной группы по обвинению в мошенничестве. Им удалось похитить более 18 млн рублей.

Читайте также: В Саратове банду обвиняют в хищении со счетов граждан 18 млн рублей