Якутск, , 08:32 — REGNUM В Якутии суд вынес приговор двум жителям села Ерт Горного района, которых обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ республики.

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Следствием и судом установлено, что 18 июля 2019 года подсудимые в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома и в квартире одного из них вместе избивали руками, ногами, деревянным табуретом по различным частям тела своего знакомого. Эксперты дали заключение о наличии 78 травм на теле потерпевшего.

«Мотивом преступления стала ссора между подсудимыми и потерпевшим, в ходе которой последний навёл ружьё в сторону одного из подсудимых. Позже потерпевший скончался на месте происшествия от тяжелой черепно-мозговой травмы», — пояснили следователи.

Подсудимых на основании вердикта присяжных заседателей приговорили к 11 годам 6 месяцам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также в пользу потерпевшего взысканы свыше 2 млн 200 тыс. рублей в качестве возмещения морального и материального ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела МВД России по Усть-Майскому району Валерия Александрова и бывшего оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции того же отдела Сергея Кутового.