Иркутск, , 08:07 — REGNUM В Иркутской области раскрыто убийство 15-летней девочки, совершённое двумя мужчинами в 2007 году в посёлке Балаганск. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«По версии следствия, в марте 2007 года двое мужчин на территории Иркутской области убили 15-летнюю девочку. Тело потерпевшей они спрятали на участке местности между домами по улице Кольцевая посёлка в Балаганском районе Иркутской области», — говорится в сообщении ведомства.

Одним из подозреваемых оказался адвокат Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов Иркутской области.

В ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий нескольких силовых структур подозреваемые были задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Преступление долгие годы оставалось нераскрытым, что подрывает принцип неотвратимости наказания, поэтому в начале 2020 года к делу подключились следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, которые «тщательно изучили материалы уголовного дела и, проанализировав их, сформировали грамотную тактику расследования уголовного дела».