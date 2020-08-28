Дзун-Хемчикский район, Тува, , 08:02 — REGNUM В Туве начата прокурорская проверка по факту аварии в Дзун-Хемчикском районе, в которой погибли подросток и малолетний ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Трагедия произошла 22 августа на трассе Р-257 Енисей. Подросток, бывший за рулём ВАЗ 21 150, не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автомобиль Toyota Axio. В результате на месте скончались несовершеннолетний водитель ВАЗа, а также двухлетний пассажир иномарки.

«Прокуратурой республики организована проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в том числе на предмет полноты и своевременности принятия уполномоченными органами мер, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе детского дорожного травматизма», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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