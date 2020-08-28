Каа-Хемский район, Тува, , 07:50 — REGNUM В Туве следователи начали проверку по факту возможного гибели ребёнка в реке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, инцидент произошёл накануне днём.

Предварительно установлено, что 13-летний мальчик выпал из лодки в реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе. После чего его унесло течением реки. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

«На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей и криминалистов следственного управления, которыми проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в республике пропали двое мужчин, плывших по Енисею на моторной лодке.

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