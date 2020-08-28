Иркутск, , 07:48 — REGNUM Полиция Приангарья обеспокоена количеством происшествий в семьях, связанных с отравлениями несовершеннолетних лекарственными препаратами. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, за последние полтора года в регионе зафиксировано 24 таких несчастных случая, предотвратить трагические последствия которых удалось только благодаря своевременному обращению в медицинские учреждения.

Шестеро доставленных в больницы пациентов получили отравление в острой форме, четверо находились в тяжелом состоянии. Так, 3 августа с острым медикаментозным отравлением из Иркутского района в больницу доставлена двухлетняя девочка. Оставшись без присмотра матери, она нашла в её сумке, и предположительно съела семь таблеток «феназепама».

На следующий день в Тайшетском районе в территориальную больницу помещен трёхлетний мальчик из Иркутска. Незадолго до этого он находился с матерью в гостях у бабушки, где достал из комода таблетки и предположительно съел одну из них. 25 августа из медучреждения поступило сообщение о доставлении 2-летней девочки, проживающей в Октябрьском районе областного центра. Оставшись без присмотра матери, она употребила несколько таблеток.

«Выбрасывая лекарства в мусорное ведро, заверните упаковку в непрозрачный материал, не говорите детям, что таблетки — это маленькие конфетки. Если же факт употребления все же был допущен, осмотрите ротовую полость у ребенка, удалите пальцем остатки таблеток или порошка.

Принятые лекарства могут оказать опасное воздействие на организм не сразу, поэтому обязательно обратитесь за медицинской помощью даже если малыш чувствует себя хорошо. Обязательно покажите врачу упаковку от принятого лекарства. Если после выпитых таблеток еще не прошло полчаса, вызовите у ребенка рвоту (рвоту нельзя взывать, если в организм попал раствор уксуса или электролит). После этого дайте таблетки активированного угля. Если ребенок без сознания, положите его на бок до приезда бригады скорой помощи» — рекомендует член общественного совета при ГУ МВД, заведующий операционным блоком Иркутской областной клинической больницы Максим Прокопьев.